Мессі обійшов Неймара та став найкращим асистентом у міжнародному футболі

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі віддав два асисти в товариському матчі проти Пуерто-Ріко, які стали рекордними для нього.

Легендарний аргентинець віддав свій 59 та 60 асист у складі національної команди та вийшов на перше місце в історії за цим показником у міжнародному футболі.

Мессі обійшов у цьому рейтингу свого колишнього партнера по Барселоні Неймара, який мав 59 гольових передач за збірну Бразилії.

Також аргентинець досяг позначки в 398 результативних передач за кар'єру, його відставання від Ференца Пушкаша, який посідає перше місце, скоротилося до 6 асистів.

Напередодні Ліонель Мессі відзначився дублем у ворота Атланти в матчі регулярного чемпіонату МЛС та встановив історичне досягнення місцевого рівня.