Дубль у ворота Атланти допоміг Мессі встановити історичний рекорд МЛС

Ліонель Мессі відзначився дублем у ворота Атланти в матчі регулярного чемпіонату МЛС та встановив історичне досягнення місцевого рівня.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, видатний аргентинець став першим, хто у дев'яти матчах одного чемпіонату забив 2 та більше м'ячів.

With his brace tonight, @InterMiamiCF's Lionel Messi became the first player in @MLS history to produce nine multi-goal games in a single regular season. pic.twitter.com/BpkelhGstD — MLS Communications (@MLS_PR) October 12, 2025

Також ці голи допомогли Мессі очолити гонку бомбардирів – на його рахунку вже 25 м'ячів у цьому сезоні, тоді як у Дені Буанги з Лос Анджелесу 24 точні удари.

Зазначимо, що один з м'ячів у ворота Атланти забив Луїс Суарес, для кого цей гол також став значущим.