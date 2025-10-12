Дубль у ворота Атланти допоміг Мессі встановити історичний рекорд МЛС
Ліонель Мессі
Ліонель Мессі відзначився дублем у ворота Атланти в матчі регулярного чемпіонату МЛС та встановив історичне досягнення місцевого рівня.
Про це повідомила пресслужба змагання.
Так, видатний аргентинець став першим, хто у дев'яти матчах одного чемпіонату забив 2 та більше м'ячів.
Також ці голи допомогли Мессі очолити гонку бомбардирів – на його рахунку вже 25 м'ячів у цьому сезоні, тоді як у Дені Буанги з Лос Анджелесу 24 точні удари.
Зазначимо, що один з м'ячів у ворота Атланти забив Луїс Суарес, для кого цей гол також став значущим.