Мессі отримав незвичайний подарунок від арбітра після останнього матчу за Аргентину

Ліонель Мессі провів особливий вечір у Буенос-Айресі. У ніч із 6 на 7 жовтня легендарний аргентинець зіграв свій останній матч у складі національної збірної – у товариському поєдинку проти Беніну, який завершився перемогою "альбіселесте" з рахунком 3:0.

Капітан збірної Аргентини доклався до всіх трьох голів своєї команди. Спочатку Мессі двічі асистував – результативними передачами скористалися Ніколас Отаменді та Ніко Пас. А в середині другого тайму вже сам Ліонель забив, реалізувавши пенальті.

Після фінального свистка на Мессі чекав ще один символічний момент. Головний арбітр зустрічі вирішив зробити легендарному футболісту незвичайний подарунок – вручив йому жовту та червону картки на пам'ять про прощальний матч за збірну.

Для Мессі цей поєдинок став 208-м у футболці Аргентини. За цей час 39-річний нападник забив 126 голів та віддав 69 результативних передач.

Разом із національною командою він виграв чемпіонат світу 2022 року, двічі тріумфував на Кубку Америки, здобув олімпійське золото та став володарем трофея Фіналіссіми.

Раніше Мессі щемливо попрощався зі збірною Аргентини, а її головний тренер висловився про Лео.