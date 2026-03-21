Футбольний маг, велич якого не виміряти статистикою: як Роналдінью став кумиром для цілого покоління фанатів футболу

Роналдінью – один з найяскравіших футболістів не тільки свого покоління, а й загалом в історії. Бразилець завжди грав з посмішкою на обличчі та був справжнім уособленням "Joga Bonito", чого так не вистачає сучасному футболу.

Його кар'єра була схожа на карнавал, де кожен матч ставав шоу. Яскравий спалах був не дуже тривалим, але навіть ті декілька праймових сезонів фанати досі згадують з неймовірною ностальгією.

21 березня легендарний футболіст святкує свій 46-й день народження. "Чемпіон" вирішив згадати шлях бразильця від злиднів до Олімпу світового футболу.

Дитинство та перші кроки Роналдінью у футболі

Роналду де Ассіс Морейра народився в Порту-Алегрі у бідній родині. Його батько, Жуан де Ассіс Морейра, працював охоронцем на стоянці футбольного клубу Греміу та підробляв зварювальником.

Саме він став першою людиною, яка прищепила любов майбутній зірці до гри номер 1 у світу. Батько казав сину, що навіть, якщо той грає босоніж, то має робити це красиво.

Хлопець сприйняв це дуже серйозно та завжди намагався розважати публіку. Свій футбольний шлях він розпочав у системі клубу, де батько й працював.

Проте Жуан де Ассіс Морейра так і не встиг побачити успіхи свого сина. Коли майбутній зірці було лише вісім років, він потонув у басейні на території нового будинку, який сім'я змогла купити завдяки першому успішному контракту старшого брата, Роберто Ассіса.

Своє прізвисько "Роналдінью" бразилець отримав ще в дитинстві, бо завжди був найменшим гравцем на полі, але вже тоді демонстрував техніку, яка здійснювала враження на старших. Як тільки він опинився у структурі Греміу, то тренери одразу зрозуміли, що перед ними майбутня зірка.

Саме в академії цього клубу Роналдінью пройшов усі щаблі – від дитячих команд до професійного дебюту. Перше визнання широкої публіки бразилець отримав у 13-річному віці, коли в одному з матчів за молодіжну команду забив 23 голи – більше в тій зустрічі ніхто не відзначався.

Після цього випадку про нього вперше заговорили в національних масштабах. Місцеві газети написали про "диво-дитину", а чутки про нього почали поширюватися по всій Бразилії.

Цікаво, що сам Роналдінью згадував ту гру із притаманною йому скромністю. Він говорив, що суперники були "зовсім слабкими", тому він не зробив нічого особливого, але саме та гра стала першим кроком до його всесвітньої популярності.

Початок дорослої кар'єри

Дебютував за першу команду "безсмертних" юний бразилець у 1998 році. Це сталося у важливому матчі Кубка Лібертадорес проти іншого бразильського гранда – Васку да Гама.

У своєму першому сезоні він забив чотири голи у 23 матчах. А вже наступного року Роналдінью став справжнім відкриттям, відзначившись 22 рази в 47 іграх, при тому, що на перший план виходила навіть не статистика, а футбольна грація юнака, який на полі демонстрував магію.

Також гучно про себе він змусив говорити у фіналі чемпіонату штату Ріу-Гранді-ду-Сул, де Роналдінью буквально познущався з капітана збірної Бразилії Дунги, перекинувши м'яч через його голову. Цей момент став сигналом, що з'явилась нова зірка й перехід до Європи – неминучий.

На футболіста претендували низка грандів, серед яких були Арсенал, Реал, Барселона та Інтер. Проте він сумнівався, що матиме там постійну ігрову практику перед чемпіонатом світу, тому обрав на той момент скромніший ПСЖ.

Трансфер відбувся в липні 2001 року за п'ять мільйонів євро. Бразилець взяв 21 номер саме на честь дати свого народження.

Роналдінью почав підкорювати Європу

І він одразу почав виправдовувати від себе очікування. Роналдінью швидко адаптувався в Парижі та почав закохувати в себе європейських фанатів.

Тренер ПСЖ Луїс Фернандес часто критикував юну зірку за надмірну любов до нічного життя, проте той завжди відповідав на полі. Бразилець творив магію, а його дриблінг став нічним жахом для захисників чемпіонату Франції.

Після першого сезону в Парижі Роналдінью досягнув вершини міжнародної кар'єри на ЧС-2002. Світ ніколи не забуде його неймовірний гол у ворота збірної Англії майже з 40 метрів, коли він закинув м'яч "за комірець" досвідченому Девіду Сімену.

Тоді зірковий плеймейкер разом із Роналдо та Рівалдо утворили неймовірну зв'язку та принесли Бразилії п'яте в історії чемпіонство. На тому турнірі Роналдінью зробив п'ять результативних дій.

Провівши ще один сезон у ПСЖ, бразилець зробив наступний крок у кар'єрі. Він у 2003 році перейшов у Барселону, яка на той момент перебувала в глибокій кризі.

Той трансфер став точкою відліку нової ери для каталонців. Роналдінью приніс на "Камп Ноу" не лише перемоги, а й посмішку, якої клубу так бракувало протягом тривалого часу.

Пік кар'єри Роналдінью

Бразилець зі старту почав відпрацьовувати 32 млн євро, які за нього сплатили. Перший сезон команда завершила без трофеїв, проте продемонструвала суттєвий прогрес.

А вже в наступному здобула перше чемпіонство за шість років і Роналдінью був безперечним лідером тієї команди в атаці. Наступна ж кампанія стала напевно найкращою в кар'єрі бразильського мага.

Він знову тріумфував з Барселоною в чемпіонаті та привів команду до лише другої в історії клубу перемоги в Лізі чемпіонів. Роналдінью буквально сяяв на полі та був "геймченджером".

Він врешті-решт отримав "Золотий м'яч-2005", випередивши Френка Лемпарда та Стівена Джеррарда. На той момент він був офіційно найкращим гравцем планети, і з цим не сперечався жоден фанат футболу.

Це підтверджували навіть уболівальники Реала – найбільш принципового суперника Барселони. Вони публічно визнали велич бразильця 19 листопада 2005 року, подарувавши один із найепічніших моментів у футболі.

Того дня в Ель-Класіко на "Сантьяго Бернабеу" Роналдінью забив два шедевральні голи, зокрема, обіграв усю оборону Реала, включно з молодим Серхіо Рамосом. Після оформлення дублю сталося неймовірне – тисячі фанатів "вершкових" піднялися зі своїх місць і почали аплодувати.

Пізніше Роналдінью зізнався, що був повністю сфокусований на грі та в момент матчу навіть не зрозумів, що це були оплески на його честь. Він дізнався про це лише в роздягальні, коли партнери по команді почали про це розповідати, а потім сам переглянув кадри по телевізору.

Також не можна оминути увагою цікавий факт з життя Роналдінью в той період. Саме відео з ним в тоді ще не такому популярному ютубі першим набрало мільйон переглядів. Це була реклама Nike, де бразилець взуває нові бутси та чотири рази поспіль влучає в поперечину, не даючи м'ячу впасти на землю.

Згодом Роналдінью все більше почав приділяти уваги нічному життю та почав втрачати форму. Проте він виконав ще одну надважливу місію, ставши "хрещеним батьком" Ліонеля Мессі у великому футболі.

Бразилець одразу розгледів талант аргентинця та взяв його під опіку. Саме з пасу Роналдінью той забив свій перший офіційний гол за Барселону.

Завершальний етап кар'єри Роналдінью

У 2008 році зірковий футболіст залишив каталонців, перейшовши в Мілан, де продовжував тішити око фанатів, хоча пік форми вже минув. Навіть не в ідеальних кондиціях, він залишався майстром пасу "no-look", що стало його фірмовою фішкою.

Згодом він повернувся на Батьківщину, де пограв за Фламенгу, Атлетіко Мінейру, Флуміненсе та мексиканський Керетаро. Хоча це був уже не той Роналдінью, але на цьому етапі йому підкорилось історичне досягнення.

Він став першим і поки єдиним гравцем у світі, який виграв "повний набір": Чемпіонат світу, Кубок Америки, Лігу чемпіонів, Кубок Лібертадорес та "Золотий м'яч". Роналдінью підкорив обидві півкулі планети.

Бразилець остаточно повісив бутси на цвях на початку 2018 року. Хоча він і не зміг бути на вершині протягом усієї кар'єри, але довів, що футбол – це не лише цифри та суха тактика, а насамперед мистецтво та радість. Його посмішка назавжди залишиться в історії спорту.

Чим займається Роналдінью після завершення кар'єри

Навіть після завершення професійної кар'єри бразилець примудрився потрапити в заголовки газет через футбол. У 2020 році він опинився у в'язниці в Парагваї через фальшивий паспорт.

Але навіть там виграв футбольний турнір. Роналдінью переміг у змаганні серед в'язнів, забивши 5 голів у фіналі, за що його команда отримала головний приз – 16-кілограмове порося.

Наразі він є офіційним послом Барселони та продовжує подорожувати світом, демонструючи всім, що таке справжній футбол. Зокрема, у 2024 році бразилець знову нагадав про себе.

Він показав, що залишається майстром навіть на пенсії. Роналдінью взяв участь у матчі легенд Реала та Барселони, де відзначився голом-цукерочкою зі штрафного удару.

Проте є й неприємна історія, яку також не можна оминути увагою. У 2025 році Роналдінью став амбасадором російської букмекерської контори.

Врешті-решт бразилець – це в першу чергу футбольний феномен. Його спадщина – це не лише кубки, а мільйони дітей, які почали бавитись з м'ячем, надихнувшись його магією.

Наразі у Барселоні з'явилась нова технічна "десятка" – Ламін Ямаль. Можливо, він стане тим самим гравцем, який зможе знову надихати малечу в усьому світі творити "Joga Bonito", як це робив Роналдінью, а пізніше його "футбольний похресник" Ліонель Мессі.