Мессі визнали гравцем місяця в МЛС
Ліонель Мессі
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Зірковий форвард Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем травня в МЛС.
Про це повідомляє пресслужба північноамериканської ліги.
У 7 травневих матчах МЛС Мессі забив 7 голів і оформив 4 асисти. Інтер Маямі в цих поєдинках здобув 3 перемоги, двічі зіграв унічию та зазнав 2 поразок.
Для Мессі це третій титул найкращого гравця місяця в МЛС за кар’єру. Він виступає у північноамериканському чемпіонаті з літа 2023 року, коли перейшов у Інтер Маямі з ПСЖ.
Сумарно у поточному сезоні на рахунку 37-річного аргентинського нападника 15 голів і 6 асистів у 20 матчах за Інтер Маямі в усіх турнірах.
Раніше Мессі посів 2 місце в рейтингу найкращих гравців у історії Ліги чемпіонів.