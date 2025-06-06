Мессі визнали гравцем місяця в МЛС

Зірковий форвард Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем травня в МЛС.

Про це повідомляє пресслужба північноамериканської ліги.

У 7 травневих матчах МЛС Мессі забив 7 голів і оформив 4 асисти. Інтер Маямі в цих поєдинках здобув 3 перемоги, двічі зіграв унічию та зазнав 2 поразок.

Для Мессі це третій титул найкращого гравця місяця в МЛС за кар’єру. Він виступає у північноамериканському чемпіонаті з літа 2023 року, коли перейшов у Інтер Маямі з ПСЖ.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку 37-річного аргентинського нападника 15 голів і 6 асистів у 20 матчах за Інтер Маямі в усіх турнірах.

Раніше Мессі посів 2 місце в рейтингу найкращих гравців у історії Ліги чемпіонів.