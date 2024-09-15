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Зіркове повернення: Мессі відзначився дублем та асистом у матчі проти Філадельфії

Андрій Яросименко — 15 вересня, 10:54
Зіркове повернення: Мессі відзначився дублем та асистом у матчі проти Філадельфії
Ліонель Мессі та Луїс Суарес
Getty images

Зірковий нападник американського Інтера Маямі, аргентинець Ліонель Мессі, відзначився двома голами та асистом у матчі МЛС проти Філадельфії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Гра розпочалась із неочікуваного гола у ворота Інтера, нападник філадельфійців Мікаель Уре на другій хвилині відкрив рахунок матчу (1:0). Через 24 хвилини Мессі відповів прострілом з передачі Суареса (1:1), а вже за 4 хвилини йому допоміг Альба, тож аргентинець оформив дубль (2:1).

На 45 хвилині Інтер міг закривати питання по грі, Суарес забив гол, але він був скасований. Проте, уругваєць не розчарувався, і в доданий час з асисту Мессі пробив по воротах (3:1). Зазначимо, що український захисник Сергій Кривцов не був заявлений на цей матч.

Нагадаємо, цей матч став для аргентинця першим після відновлення від травми, яку він отримав у фіналі Копа Америка-2024.

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