Мессі за тайм оформив дубль та асист у матчі Кубку ліг

У ніч із 5 на 6 серпня Інтер Маямі провів матч Кубка ліг MLS-MX проти Атлетико Сан-Луїс, де головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі.

Він вперше вийшов у стартовому складі своєї команди після чемпіонату світу. Аргентинець допоміг "чаплям" здобути перемогу з рахунком 4:2.

У цьому поєдинку 39-річний футболіст зробив три результативні дії. Нападник ще в першому таймі оформив дубль і віддав асист.

Тепер в активі легендарного гравця 921 гол на професійному рівні. Наступний поєдинок його команда проведе 9 серпня о 3:00 за київським часом проти Монтеррея.

Зазначимо, що напередодні з'явилась інформація, що Ліонель Мессі планує продовжувати виступи за збірну Аргентини. Він збирається взяти участь у Копа Америка-2028.

Нагадаємо, що на ЧС-2026 Ліонель Мессі зробив 12 результативних дій. Після такого перформансу Мирон Маркевич назвав його одним із двох головних фаворитів на "Золотий м'яч".