Не хочу бути тягарем: Мессі – про участь на ЧС-2026

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі оцінив можливість взяти участь на чемпіонаті світу-2026.

Цитує нападника Marca.

"Грати за національну команду — це щось особливе, тим більше в офіційних великих турнірах, а особливо — коли йдеться про чемпіонат світу, значення якого величезне, тим паче після того, як ми його вже виграли.

Але, як я вже говорив, я не хочу бути тягарем, так би мовити. Хочу почуватися добре фізично, бути впевненим, що можу допомогти і принести користь команді, колективу.

Наш сезон відрізняється від європейського – у нас буде передсезонна підготовка між турнірами, трохи матчів перед чемпіонатом світу, тож подивимося день за днем, чи справді я почуватимуся достатньо готовим фізично, щоб бути там, де хочу, і взяти участь у турнірі", – розповів Мессі.