Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Не хочу бути тягарем: Мессі – про участь на ЧС-2026

Олександр Булава — 11 листопада 2025, 20:19
Не хочу бути тягарем: Мессі – про участь на ЧС-2026
Ліонель Мессі
ФК Інтер Маямі

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі оцінив можливість взяти участь на чемпіонаті світу-2026.

Цитує нападника Marca.

"Грати за національну команду — це щось особливе, тим більше в офіційних великих турнірах, а особливо — коли йдеться про чемпіонат світу, значення якого величезне, тим паче після того, як ми його вже виграли.

Але, як я вже говорив, я не хочу бути тягарем, так би мовити. Хочу почуватися добре фізично, бути впевненим, що можу допомогти і принести користь команді, колективу.

Наш сезон відрізняється від європейського – у нас буде передсезонна підготовка між турнірами, трохи матчів перед чемпіонатом світу, тож подивимося день за днем, чи справді я почуватимуся достатньо готовим фізично, щоб бути там, де хочу, і взяти участь у турнірі", – розповів Мессі.

Нагадаємо, Ліонель з Аргентиною виграв світову першість 2022 року у Катарі.

Напередодні Мессі підкорив чергове досягнення. Він став лише другим футболістом за всю історію, який віддав 400 результативних передач.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

Прибув вночі і домовився з охороною: розкрито деталі таємного візиту Мессі на Камп Ноу
Сумую всією душею, – Мессі побував на оновленому "Камп Ноу" Барселони
Мессі став другим футболістом в історії, який віддав 400 асистів
Інтер Маямі з дублями голів та асистів від Мессі розгромив Нешвілл та вийшов до 1/4 фіналу плейоф МЛС
Барселона планує провести прощальний матч Мессі на оновленому "Камп Ноу"

Останні новини