Мессі назвав спортсменів, якими захоплюється

Олег Дідух — 29 жовтня 2025, 15:46
Зірковий форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі назвав декількох спортсменів, якими він захоплюється.

Слова 38-річного аргентинця наводить NBC Nightly News.

"Для нас, аргентинців, Дієго Марадона завжди був найбільшим кумиром, він так багато значить для нас. Я бачив його гру ще зовсім малим. Дієго перевершував усіх. Якщо говорити про інші види спорту, то те саме робив Майкл Джордан. Я дуже поважаю таких тенісистів як Роджер Федерер, Рафа Надаль і Новак Джокович. Всі троє підняли рівень суперництва на небувалий рівень, настільки довго змагаючись за те, щоби бути найкращим. Те, що вони були настільки близькі за рівнем один до одного, робило їхнє протистояння фантастичним.

Не знаю, я точно забуваю ще багатьох спортсменів. Але якщо ще кількох виділити, то я виберу баскетболістів. Леброн Джеймс, Стеф Каррі – вони найкращі. Це гравці, яких я дуже поважаю, вони багато дали спорту, кожен по-своєму", – заявив форвард.

Раніше Мессі увійшов до числа претендентів на приз найкращому гравцеві сезону в МЛС.

