Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мессі претендує на приз MVP сезону в МЛС

Олег Дідух — 28 жовтня 2025, 12:26
Мессі претендує на приз MVP сезону в МЛС
Ліонель Мессі
ФК Інтер Маямі

Зірковий аргентинський форвард Ліонель Мессі увійшов до числа претендентів на приз імені Лендона Донована, який щорічно вручається найкращому гравцеві МЛС.

Про це повідомила пресслужба клубу Мессі, Інтер Маямі.

Окрім 38-річного аргентинця, на нагороду також претендують Деніс Буанга (Лос-Анджелес), Андерс Дреєр (Сан-Дієго), Евандер (Цинциннаті) і Сем Саррідж (Нешвілл).

Мессі вже вигравав приз імені Донована минулого року, і тепер має шанс стати першим гравцем у історії МЛС, кого визнають MVP сезону двічі поспіль.

У регулярному чемпіонаті МЛС 2025 року на рахунку Мессі 29 голів і 16 асистів у 28 матчах, він став найкращим бомбардиром сезону.

Раніше Мессі увійшов до числа претендентів на потрапляння у символічну збірну світу за версією FIFPro.

Інтер Маямі Ліонель Мессі МЛС

Ліонель Мессі

Сподіваюся, Бог дозволить мені, – Мессі хоче зіграти за Аргентину на чемпіонаті світу-2026
Інтер Маямі з дублем від Мессі виграв перший матч серії плейоф МЛС
Мессі продовжив контракт з Інтер Маямі
Гол у ворота Брюгге дозволив Кейну перевершити досягнення Мессі та Роналду
Мессі наблизився до продовження контракту з Інтер Маямі

Останні новини