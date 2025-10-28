Мессі претендує на приз MVP сезону в МЛС
Зірковий аргентинський форвард Ліонель Мессі увійшов до числа претендентів на приз імені Лендона Донована, який щорічно вручається найкращому гравцеві МЛС.
Про це повідомила пресслужба клубу Мессі, Інтер Маямі.
Окрім 38-річного аргентинця, на нагороду також претендують Деніс Буанга (Лос-Анджелес), Андерс Дреєр (Сан-Дієго), Евандер (Цинциннаті) і Сем Саррідж (Нешвілл).
Мессі вже вигравав приз імені Донована минулого року, і тепер має шанс стати першим гравцем у історії МЛС, кого визнають MVP сезону двічі поспіль.
У регулярному чемпіонаті МЛС 2025 року на рахунку Мессі 29 голів і 16 асистів у 28 матчах, він став найкращим бомбардиром сезону.
Раніше Мессі увійшов до числа претендентів на потрапляння у символічну збірну світу за версією FIFPro.