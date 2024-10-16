Аргентина з хеттриком Мессі перемогла Болівію у кваліфікації ЧС-2026

У межах 10 туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026 серед команд Південної Америки відбулося чотири поєдинки.

Збірна Аргентини зі своїм нападником Ліонелем Мессі розгромила Болівію з рахунком 6:0. В активі зіркового футболіста три голи та два асисти. Також збірна Бразилії розбила Перу.

Кваліфікація ЧС-2026 – Південна Америка

10-й тур, 16 жовтня

Парагвай – Венесуела 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Арамбуру, 1:1 – 59 Санабрія – 2:1 – 74 Санабрія.

Уругвай – Еквадор 0:0

Аргентина – Болівія 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 19 Мессі, 2:0 – 43 Мартінес, 3:0 – 45+3 Альварес, 4:0 69 Альмада, 5:0 – 84 Мессі, 6:0 – 86 Мессі.

Бразилія – Перу 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Рафінья (пен), 2:0 – 54 Рафінья, 3:0 – 71 Перейра, 4:0 – Луїс Енріке.

Напередодні Збірна Уругваю зазнала поразки від Перу з мінімальним рахунком 0:1. Для Перу ця перемога стала першою у відбірковому етапі.

Після 10 зіграних матчів збірна чинний чемпіон світу посідає перше місце у кваліфікаційній групі з 22 набраними очками. Другий рядок займають колумбійці, у яких 19 залікових пунктів. Уругвай втратив можливість наблизитися до Аргентини, залишаючись третім з 16 балами.

Турнірна таблиця