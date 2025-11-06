Мер Маямі вручив Мессі символічний ключ від міста

Мер Маямі Френсіс Суарес відзначив заслуги Ліонеля Мессі перед Інтером та містом, вручивши символічний ключ.

Про це повідомляє ESPN.

Аргентинський футболіст відвідав Американський бізнес-форум у Kaseya Center, де і відбулась церемонія передачі символічного ключа від міста.

"Я хочу вручити Вам цей ключ за усе те, що Ви зробили для нашого великого міста, нашої країни та футболу загалом", – прокоментував своє рішення Суарес.

Bloomberg

Нагадаємо, багаторазовий володар Золотого м'яча приєднався до Інтера Маямі влітку 2023 року і за цей час виграв регулярний чемпіонат МЛС та Кубок ліг-2023. Також цього року Мессі отримав Президентську медаль Свободи.

У регулярному чемпіонаті МЛС 2025 року на рахунку Мессі 29 голів і 16 асистів у 28 матчах, він став найкращим бомбардиром сезону.

Раніше повідомлялось, що зірковий аргентинець претендує на звання MVP сезону в місцевому чемпіонаті.