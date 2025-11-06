Українська правда
Мер Маямі вручив Мессі символічний ключ від міста

Володимир Максименко — 6 листопада 2025, 10:16
Мер Маямі Френсіс Суарес відзначив заслуги Ліонеля Мессі перед Інтером та містом, вручивши символічний ключ.

Аргентинський футболіст відвідав Американський бізнес-форум у Kaseya Center, де і відбулась церемонія передачі символічного ключа від міста.

"Я хочу вручити Вам цей ключ за усе те, що Ви зробили для нашого великого міста, нашої країни та футболу загалом", – прокоментував своє рішення Суарес.
Нагадаємо, багаторазовий володар Золотого м'яча приєднався до Інтера Маямі влітку 2023 року і за цей час виграв регулярний чемпіонат МЛС та Кубок ліг-2023. Також цього року Мессі отримав Президентську медаль Свободи.

У регулярному чемпіонаті МЛС 2025 року на рахунку Мессі 29 голів і 16 асистів у 28 матчах, він став найкращим бомбардиром сезону. 

Раніше повідомлялось, що зірковий аргентинець претендує на звання MVP сезону в місцевому чемпіонаті.

