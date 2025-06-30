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Мессі близький до продовження контракту з Інтер Маямі – інсайдер

Олексій Мурзак — 30 червня 2025, 22:54
Мессі близький до продовження контракту з Інтер Маямі – інсайдер
Ліонель Мессі
Getty Images

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі може залишитись в Інтер Маямі на ще один сезон.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, реальність така, що обидві сторони зацікавлені у продовженні співпраці.

Чинний контракт Мессі з клубом діє до кінця 2025 року.

"Робляться необхідні кроки з правильним налаштуванням, щоб це сталось", – пише Романо.

38-річний аргентинець у сезоні-2025 провів 24 матчі Інтер Маямі у всіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши 6 результативних передач.

Напередодні команда 8-разового володаря Золотого м'яча розгромно програла ПСЖ в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу.

Інтер Маямі Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

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