Мессі близький до продовження контракту з Інтер Маямі – інсайдер

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі може залишитись в Інтер Маямі на ще один сезон.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, реальність така, що обидві сторони зацікавлені у продовженні співпраці.

🚨🇺🇸 EXCL: Inter Miami club sources’ position on Leo Messi’s future.



“Leo is under contract until the end of 2025. The reality is that both parties are interested in continuing the relationship”.



“The necessary steps are being taken with the right mindset to make it happen”. pic.twitter.com/DXXg2oru5w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2025

Чинний контракт Мессі з клубом діє до кінця 2025 року.

"Робляться необхідні кроки з правильним налаштуванням, щоб це сталось", – пише Романо.

38-річний аргентинець у сезоні-2025 провів 24 матчі Інтер Маямі у всіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши 6 результативних передач.

Напередодні команда 8-разового володаря Золотого м'яча розгромно програла ПСЖ в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу.