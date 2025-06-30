Мессі близький до продовження контракту з Інтер Маямі – інсайдер
Ліонель Мессі
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Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі може залишитись в Інтер Маямі на ще один сезон.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, реальність така, що обидві сторони зацікавлені у продовженні співпраці.
Чинний контракт Мессі з клубом діє до кінця 2025 року.
"Робляться необхідні кроки з правильним налаштуванням, щоб це сталось", – пише Романо.
38-річний аргентинець у сезоні-2025 провів 24 матчі Інтер Маямі у всіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши 6 результативних передач.
Напередодні команда 8-разового володаря Золотого м'яча розгромно програла ПСЖ в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу.