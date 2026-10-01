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Мессі придбав клуб іспанської Сегунди

Олексій Мурзак — 1 жовтня 2026, 20:36
Мессі придбав клуб іспанської Сегунди
Ліонель Мессі
Getty Images

Зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі став новим власником Ельденсе, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Клуб оголосив про придбання аргентинцем на своєму сайті. 

У заяві Ельденсе зазначається, що прихід Мессі започатковує довгостроковий проєкт, спрямований на спортивний, організаційний та соціальний розвиток клубу.

Заснована у 1921 році команда прагне зміцнити свої позиції у професійному футболі, зберігаючи власну історію та ідентичність.

Водночас угода ще потребує обов'язкового погодження Вищої ради спорту Іспанії відповідно до вимог спортивного законодавства.

Ельденсе став другим іспанським клубом, у який інвестував нападник Інтер Маямі. У квітні цього року Мессі придбав каталонську Корнелью, яка виступає у п'ятому дивізіоні іспанського футболу.

Ліонель Мессі Сегунда

Ліонель Мессі

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