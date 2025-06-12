Розминка не вдалась: голкіпер збірної Аргентини пошкодував, що попросив Мессі пробити по воротах

Перед матчем кваліфікації до чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Колумбії вболівальники стали свідками моменту, який миттєво підірвав соцмережі.

На передматчевій розминці голкіпер "альбіселесте" Еміліано Мартінес попросив Ліонеля Мессі трохи "розім’яти" його ударами по воротах, але швидко про це пошкодував.

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Легендарний аргентинець не став церемонитися: вже першим ударом Мессі з ювелірною точністю влучив у самісіньку "дев’ятку", змусивши свого товариша тільки розвести руками.

Цей момент потрапив на камери та миттєво розлетівся соцмережами. Фанати жартують, що після такого "теплого прийому" Мартінес двічі подумає, перш ніж знову просити Мессі бити по воротах.

Нагадаємо, Аргентина вирвала нічию у протистоянні з Колумбією (1:1) завдяки голу Тьяго Альмади на 81-й хвилині.

До завершення кваліфікації залишилося два тури. Аргентина, Еквадор та Бразилія достроково гарантували собі вихід на ЧС-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці.