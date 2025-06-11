Бразилія здолала Парагвай, Аргентина розписала мирову з Колумбією у кваліфікації на ЧС-2026

У ніч з 10 на 11 червня, відбулось п'ять матчів в межах кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у Південній Америці.

Зокрема, Бразилія під керівництвом Карло Анчелотті обіграла Парагвай (1:0) та здобула путівку на ЧС. Єдиний гол в активі Вінісіуса, яким він відзначився на 44-й хвилині гри.

Збірна Чилі після поразки від Болівії втратила шанси на вихід у фінальний турнір. Команда має 10 очок і посідає останнє, 10-те місце. У Чилі немає шансів на 7-му позицію, яка дає можливість зіграти у плейоф.

Аргентина вирвала нічию у протистоянні з Колумбією завдяки голу Тьяго Альмади на 81-й хвилині.

Чемпіонат світу з футболу-2026

Кваліфікація, 11 червня

Уругвай – Венесуела 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Агірре, 2:0 – 47 Де Арраскаета

Аргентина – Колумбія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Діас, 1:1 – 81 Альмада

Бразилія – Парагвай 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 44 Вінісіус

Перу – Еквадор 0:0

Болівія – Чилі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Мігель, 2:0 – 90 Монтейро

До завершення кваліфікації залишилося два тури. Аргентина Еквадор та Бразилія достроково гарантували собі вихід на ЧС-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці.

Турнірна таблиця кваліфікації на ЧС-2026 у Південній Америці