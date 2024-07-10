Бити дружину — це жахливо: Мер Марселя попросить президента клубу відмовитися від трансферу Грінвуда

Мер Марселя Пайян Бенуа висловився проти трансферу нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда в однойменний клуб через жахливу репутацію футболіста.

Слова французького політика цитує RMC Sport.

"Поведінка Грінвуда жахлива і неприйнятна. Бити свою дружину... Я побачив кадри, які мене глибоко шокували. Бити свою дружину – це негідно чоловіка, і я вважаю, що йому не місце в цій команді.

Цінності Марселя і цінності "Олімпік де Марсель" – це не щось подібне. Це не расизм і не антисемітизм. Це все, що завгодно, але тільки не... Ви можете собі уявити, насильство над жінками? Можете собі це уявити? І Грінвуд претендує на те, щоб грати за "Олімпік де Марсель"? Це ганьба.

Я попрошу президента "Марселя" не брати Грінвуда в команду. Я не хочу, щоб мій клуб був покритий ганьбою того, хто б'є свою дружину. Я не хочу, щоб мій клуб був покритий попелом того, хто так б'є свою дружину. Це неприйнятно. Я збираюся поговорити з ним про це і висловити свою позицію. Але він в будь-якому випадку знає, які мої переконання і погляди. І я вже говорив йому, що наша історія й історія нашого клубу складається з людей різного походження.

"Олімпік де Марсель" – це більше, ніж просто клуб. Це клуб з певними принципами, і в ньому немає місця для людей, які так поводяться, для людей, які скоюють подібні злочини та правопорушення. Це нестерпно. Я ні на секунду не можу уявити, що Пабло Лонгорія може припуститися такої серйозної помилки", — заявив Бенуа.