Бити дружину — це жахливо: Мер Марселя попросить президента клубу відмовитися від трансферу Грінвуда
Мер Марселя Пайян Бенуа висловився проти трансферу нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда в однойменний клуб через жахливу репутацію футболіста.
Слова французького політика цитує RMC Sport.
"Поведінка Грінвуда жахлива і неприйнятна. Бити свою дружину... Я побачив кадри, які мене глибоко шокували. Бити свою дружину – це негідно чоловіка, і я вважаю, що йому не місце в цій команді.
Цінності Марселя і цінності "Олімпік де Марсель" – це не щось подібне. Це не расизм і не антисемітизм. Це все, що завгодно, але тільки не... Ви можете собі уявити, насильство над жінками? Можете собі це уявити? І Грінвуд претендує на те, щоб грати за "Олімпік де Марсель"? Це ганьба.
Я попрошу президента "Марселя" не брати Грінвуда в команду. Я не хочу, щоб мій клуб був покритий ганьбою того, хто б'є свою дружину. Я не хочу, щоб мій клуб був покритий попелом того, хто так б'є свою дружину. Це неприйнятно. Я збираюся поговорити з ним про це і висловити свою позицію. Але він в будь-якому випадку знає, які мої переконання і погляди. І я вже говорив йому, що наша історія й історія нашого клубу складається з людей різного походження.
"Олімпік де Марсель" – це більше, ніж просто клуб. Це клуб з певними принципами, і в ньому немає місця для людей, які так поводяться, для людей, які скоюють подібні злочини та правопорушення. Це нестерпно. Я ні на секунду не можу уявити, що Пабло Лонгорія може припуститися такої серйозної помилки", — заявив Бенуа.
Нагадаємо, що у січні 2022 року Грінвуд був звинувачений у спробі зґвалтування колишньої дівчини. Через це він перебував поза футболом понад 1,5 року.
Справу закрили в лютому 2023 року, оскільки обвинувачення не вбачало реальної перспективи притягнення до відповідальності після відмови ключових свідків співпрацювати зі слідством та появи "нових матеріалів". Футболіст усі звинувачення відкидав.
У минулому сезоні Мейсон грав на правах оренди за Хетафе. Англієць провів 36 поєдинків, в яких він забив 10 м'ячів та віддав 6 результативних передач.