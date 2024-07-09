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Марсель домовився про трансфер нападника Манчестер Юнайтед

Станіслав Лисак — 9 липня, 21:51
Марсель домовився про трансфер нападника Манчестер Юнайтед

Марсель підпише англійського нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з гравцем буде розрахована до 2029 року. Також МЮ матиме 50% від наступного перепродажу гравця протягом п'яти років.

Клуби домовилися про трансфер, залишається обговорення щодо зарплатні та бонусів футболіста.

У минулому сезоні Мейсон провів за Хетафе 36 поєдинків, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

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