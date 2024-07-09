Марсель домовився про трансфер нападника Манчестер Юнайтед

Марсель підпише англійського нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з гравцем буде розрахована до 2029 року. Також МЮ матиме 50% від наступного перепродажу гравця протягом п'яти років.

Клуби домовилися про трансфер, залишається обговорення щодо зарплатні та бонусів футболіста.

🔵⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The contract offered by Olympique Marseille to Mason Greenwood is valid until June 2029.



Man United will have close sell-on clause close to 50% of the future sale from June 2025 to June 2029.



Done deal between clubs, salary details including bonuses being discussed. pic.twitter.com/0ET0NEDp3H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024

У минулому сезоні Мейсон провів за Хетафе 36 поєдинків, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.