Форвард збірної Нідерландів зацікавив титулований бразильський клуб

Форвард збірної Нідерландів Мемфіс Депай має пропозицію контракту від Корінтіанса.

Про це пише Daily mail.

30-річний нападник влітку став вільним агентом і наразі перебуває без клубу. Корінтіанс пропонує йому зарплату 400 тисяч євро на місяць. Футболіст взяв час, щоб обдумати такий варіант продовження кар'єри.

Депай — вихованець ПСВ. Також грав за Манчестер Юнайтед, Ліон та мадридський Атлетико. За збірну Нідерландів забив 46 голів за 98 поєдинків.

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