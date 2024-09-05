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Форвард збірної Нідерландів зацікавив титулований бразильський клуб

Руслан Травкін — 5 вересня, 15:28
Форвард збірної Нідерландів зацікавив титулований бразильський клуб
Мемфіс Депай
Instagram Memphis Depay

Форвард збірної Нідерландів Мемфіс Депай має пропозицію контракту від Корінтіанса.

Про це пише Daily mail.

30-річний нападник влітку став вільним агентом і наразі перебуває без клубу. Корінтіанс пропонує йому зарплату 400 тисяч євро на місяць. Футболіст взяв час, щоб обдумати такий варіант продовження кар'єри.

Депай — вихованець ПСВ. Також грав за Манчестер Юнайтед, Ліон та мадридський Атлетико. За збірну Нідерландів забив 46 голів за 98 поєдинків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Осімген посилив склад суперника Динамо у Лізі Європи.

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Мемфіс Депай

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