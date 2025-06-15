Мельгоса: У нас дуже рівна група, жоден матч не виграється легко
Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса оцінив важливість перемоги над Фінляндією (2:0) на Євро-2025.
Про це фахівець розповів на пресконференції.
Тренер вважає, що його команда потрапила у сильну групу Євро-2025, в якій боротьба триватиме до останнього туру.
"Побачимо, що буде сьогодні ввечері. Там матч між Данією та Нідерландами. Я впевнений, що наша група дуже рівна. Бачимо, що жоден матч не виграється легко. І це не лише на цьому турнірі.
У товариському матчі Фінляндія перемогла Німеччину – 2:1. У групі проти Нідерландів вони вели 2:0, але зрештою матч завершився з рахунком 2:2. Данія теж сильна команда, яка нас обіграла. Тож рівень дуже рівний і все вирішиться у середу. Нам треба дочекатися того дня. Усі команди добре готуються", – розповів Мельгоса.
Наразі "синьо-жовті" набрали 3 очки та піднялася на друге місце групи D. Нагадаємо, у першому турі збірна України зазнали поразки від Данії.
Українці закриватимуть груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.