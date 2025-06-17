Мельгоса: Усі гравці готові до матчу з Нідерландами, єдина втрата – Бражко
Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса оцінив готовність команди до вирішального матчу групового етапу молодіжного Євро-2025 проти Нідерландів.
Цитує наставника Суспільне Спорт.
"Усі гравці готові до матчу. Єдина втрата – Володимир [Бражко], який пропустить гру через вилучення, а всі інші готові з великим бажанням і вони прикладуть максимум від себе.
Усі команди мають таку ж ситуацію, як і ми – усім складно в таких швидкоплинних інтенсивних турнірах. Ми намагаємося проводити ротацію, але після першої гри проти Данії для нас було обов'язковим, якщо ми хотіли продовжувати боротьбу, вигравати.
Але у будь-якому разі – у мене є можливість проводити ротацію, бо я довіряю не лише 11 чи 13 гравцям. У нас є більше футболістів. Та у будь-якому разі усі будуть втомлені і всім доведеться зробити додаткову роботу, адже справа не лише в тому, як ви почувається в ногах, а й в голові та серці", – розповів тренер.
Також тренер виділив важливість Володимира Бражка, який отримав у матчі з Данією червону картку.
"Звісно, я б хотів мати Вову у складі на цей матч. Але, знаєте, треба розуміти, що речі складаються на так, як ми цього хочемо. Треба стикатися з реальністю. Тож для мене це не проблема. Він допоможе з-за меж поля, підтримкою. Він є авторитетом для усіх інших гравців. Тож футболісти, що вийдуть на поле, зроблять якісну роботу — це 100%. Ми не будемо жалітися [на відсутність Бражка]", – розповів Мельгоса.
Матч між Україною та Нідерландами відбудеться в середу, 18 червня, початок – о 19:00 за київським часом. Для виходу в плейоф збірну України влаштує нічия.
Нагадаємо, у другому турі команда Мельгоси обіграла Фінляндію 2:0.