Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Мельгоса: Усі гравці готові до матчу з Нідерландами, єдина втрата – Бражко

Олександр Булава — 17 червня 2025, 19:21
Мельгоса: Усі гравці готові до матчу з Нідерландами, єдина втрата – Бражко
Унаї Мельгоса
УАФ

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса оцінив готовність команди до вирішального матчу групового етапу молодіжного Євро-2025 проти Нідерландів.

Цитує наставника Суспільне Спорт.

"Усі гравці готові до матчу. Єдина втрата – Володимир [Бражко], який пропустить гру через вилучення, а всі інші готові з великим бажанням і вони прикладуть максимум від себе.

Усі команди мають таку ж ситуацію, як і ми – усім складно в таких швидкоплинних інтенсивних турнірах. Ми намагаємося проводити ротацію, але після першої гри проти Данії для нас було обов'язковим, якщо ми хотіли продовжувати боротьбу, вигравати.

Але у будь-якому разі – у мене є можливість проводити ротацію, бо я довіряю не лише 11 чи 13 гравцям. У нас є більше футболістів. Та у будь-якому разі усі будуть втомлені і всім доведеться зробити додаткову роботу, адже справа не лише в тому, як ви почувається в ногах, а й в голові та серці", – розповів тренер.

Також тренер виділив важливість Володимира Бражка, який отримав у матчі з Данією червону картку.

"Звісно, я б хотів мати Вову у складі на цей матч. Але, знаєте, треба розуміти, що речі складаються на так, як ми цього хочемо. Треба стикатися з реальністю. Тож для мене це не проблема. Він допоможе з-за меж поля, підтримкою. Він є авторитетом для усіх інших гравців. Тож футболісти, що вийдуть на поле, зроблять якісну роботу — це 100%. Ми не будемо жалітися [на відсутність Бражка]", – розповів Мельгоса.

Матч між Україною та Нідерландами відбудеться в середу, 18 червня, початок – о 19:00 за київським часом. Для виходу в плейоф збірну України влаштує нічия.

Нагадаємо, у другому турі команда Мельгоси обіграла Фінляндію 2:0.

Молодіжна збірна України Унаї Мельгоса

Унаї Мельгоса

Мельгоса: Складно 90 хвилин грати на нічию
Мельгоса може очолити угорський клуб
Мельгоса: У нас дуже рівна група, жоден матч не виграється легко
Буде складно: Мельгоса – про матч із Фінляндією на Євро-2025
Не думаю, що команда здалась, – Мельгоса прокоментував поразку України від Данії

Останні новини