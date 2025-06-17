Мельгоса: Усі гравці готові до матчу з Нідерландами, єдина втрата – Бражко

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса оцінив готовність команди до вирішального матчу групового етапу молодіжного Євро-2025 проти Нідерландів.

Цитує наставника Суспільне Спорт.

"Усі гравці готові до матчу. Єдина втрата – Володимир [Бражко], який пропустить гру через вилучення, а всі інші готові з великим бажанням і вони прикладуть максимум від себе.

Усі команди мають таку ж ситуацію, як і ми – усім складно в таких швидкоплинних інтенсивних турнірах. Ми намагаємося проводити ротацію, але після першої гри проти Данії для нас було обов'язковим, якщо ми хотіли продовжувати боротьбу, вигравати.

Але у будь-якому разі – у мене є можливість проводити ротацію, бо я довіряю не лише 11 чи 13 гравцям. У нас є більше футболістів. Та у будь-якому разі усі будуть втомлені і всім доведеться зробити додаткову роботу, адже справа не лише в тому, як ви почувається в ногах, а й в голові та серці", – розповів тренер.