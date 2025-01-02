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Медійна збірна України розгромно програла Туреччині у першому матчі League World Cup Nations

Олексій Погорелов — 2 січня 2025, 19:17
Медійна збірна України розгромно програла Туреччині у першому матчі League World Cup Nations
Медійна збірна України
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У четвер, 2 січня, медійна збірна України з футболу стартувала на турнірі League World Cup Nations.

Першим суперником українців стала збірна Туреччини, на матч з якою свій прогноз зробив Златан Ібрагімович.

Але, на жаль, прогноз 43-річного шведа не збувся. Хоча все починалося доволі добре – після першого тайму рахунок був рівним (0:0).

Але у другому таймі збірна України не втримала суперника, який здобув розгромну перемогу з рахунком 5:0.

League World Cup Nations
Перший матч, 2 січня

Туреччина – Україна 5:0 (0:0)

Наступним суперником української команди стане невдаха протистояння Колумбії та Марокко. Цей поєдинок відбудеться 4 січня.

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