Медійна збірна України розгромно програла Туреччині у першому матчі League World Cup Nations

У четвер, 2 січня, медійна збірна України з футболу стартувала на турнірі League World Cup Nations.

Першим суперником українців стала збірна Туреччини, на матч з якою свій прогноз зробив Златан Ібрагімович.

Але, на жаль, прогноз 43-річного шведа не збувся. Хоча все починалося доволі добре – після першого тайму рахунок був рівним (0:0).

Але у другому таймі збірна України не втримала суперника, який здобув розгромну перемогу з рахунком 5:0.

League World Cup Nations

Перший матч, 2 січня

Туреччина – Україна 5:0 (0:0)

Наступним суперником української команди стане невдаха протистояння Колумбії та Марокко. Цей поєдинок відбудеться 4 січня.