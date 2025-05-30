Мец повернувся у Лігу 1

Мец здолав Реймс у матчі-відповіді за право грати в наступному сезоні Ліги 1.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь темно-бордових. Перша зустріч команд завершилась внічию – 1:1.

Нагадаємо, за підсумками сезону Реймс посів 16-те місце в турнірній таблиці Ліги 1, Метц став третім у Лізі 2. У плейоф за підвищення в класі команда також обіграла Дюнкерк.

Ліга 1 – плейоф

Фінал, другий матч, 29 травня

Реймс – Мец 1:3 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Тіа, 1:1 – 78 Юдоль, 1:2 – 110 Туре, 1:3 – 114 Ейн

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Франції (ФФФ) розглядає можливість кардинальної реформи елітного дивізіону національного чемпіонату, Ліги 1.