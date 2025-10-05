Українська правда
Микола Дендак — 5 жовтня 2025, 00:01
Марсель розгромив Мец та обійшов ПСЖ Забарного в турнірній таблиці Ліги 1

Сьогодні. 4 жовтня, відбулися три матчі сьомого туру французького чемпіонату з футболу сезону-2025/26.

У першому поєдинку ігрового дня Марсель, який очолює Роберто Де Дзербі, розгромив Мец та обійшов ПСЖ Іллі Забарного у турнірній таблиці. Проте парижани ще не зіграли свій матч 7-го туру.

Також Брест розписав нульову нічию з Нантом, а Ланс, граючи в меншості, зумів вирвати перемогу над Осером.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
7 тур, 4 жовтня

Мец – Марсель 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 51 Пайшан, 0:2 – 69 О'Райлі, 0:3 – 76 Гуїрі

Брест – Нант 0:0

Осер – Ланс 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Едуар, 1:1 – 61 Сьєрральта, 1:2 – 90+6 Сіма

Вилучення: Ганю 73 (Ланс, друга жовта)

ПСЖ свій матч зіграє завтра, 5 вересня, проти Лілля. Команді вистачить нічиєї, щоб повернутися на перше місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, у попередньому турі Ілля Забарний забив дебютний гол за ПСЖ ще в першому таймі протистояння з Осером. У підсумку команда українця перемогла 2:0.

