Париж розбив Монако, гол Цитаїшвілі не врятував Мец від поразки Марселю у 29 турі Ліги 1

У п'ятницю, 10 квітня, двома матчами стартувала програма 29 туру французької Ліги 1 сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Париж вдома завдав поразки Монако. Зазначимо, що до цього "монегаски" не програвали у чемпіонаті з 16 січня.

Пізніше відбулася ще одна зустріч, у якій Марсель у домашніх стінах здолав Мец. Зазначимо, що єдиним голом у слкладі гостей відзначився орендований у Динамо півзахисник Георгій Цитаїшвілі.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

29 тур, 10 квітня

Париж – Монако 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 4 Іконе, 2:0 – 8 Іммобіле, 3:0 – 21 Іконе, 3:1 – 36 Балогун, 4:1 – 71 Колеошо

Марсель – Мец 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Обамеянг, 2:0 – 48 Пайшан, 2:1 – 49 Цитаїшвілі, 3:1 – 90+3 Траоре

