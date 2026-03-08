Тролінг від друга: зірці Реала подарували знак "водій початківець" на Ferrari

Зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе став героєм кумедної історії після того, як нещодавно отримав водійські права.

Футболіст лише кілька днів тому офіційно склав іспит на водіння, але його друзі вже встигли пожартувати над новоспеченим водієм.

Читайте також : Відео Фото Став ближчим до Бетмена: Неймар похизувався тематичною автівкою і літаком майже за 50 млн фунтів

Один із близьких товаришів подарував Мбаппе знак "водій початківець", який зазвичай клеять на заднє скло автомобіля, щоб інші учасники дорожнього руху розуміли, що за кермом новачок.

Особливого комізму ситуації додає той факт, що цей знак запропонували приклеїти не на звичайну машину, а на розкішний суперкар Ferrari SF90, який здатен розганятися до 100 км/год менш ніж за 2,5 секунди і коштує сотні тисяч євро.

Нагадаємо, Кіліан, якому діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна,відмовляється від можливого хірургічного втручання через ризик пропустити чемпіонат світу-2026 з футболу.

Також Мбаппе обурений роботою лікарів мадридського гранда та поїхав до Франції на обстеження. Нападника не влаштовував той факт, що протягом трьох місяців медики "вершкових" не змогли залікувати його дискомфорт у лівому коліні.