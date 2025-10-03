Ла Ліга назвала найкращого гравця місяця
Кіліан Мбаппе
Getty Images
Найкращим гравцем вересня в іспанській Ла Лізі було визнано нападника Реала Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.
Француз цього сезону став ключовим гравцем в атаці Реала, який виграв шість з семи матчів у цьому сезоні.
У 7 матчах Ла Ліги форвард забив вісім голів, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату, а також віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, напередодні Мбаппе було визнано гравцем тижня у Лізі чемпіонів. Він зробив хет-трик у матчі проти Кайрата, обійшов у голосуванні Ерлінга Голанда (Манчестер Сіті), Расмуса Гойлунна (Наполі) та Єнса Петтера Гауге (Буде-Глімт).