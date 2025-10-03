Українська правда
Ла Ліга назвала найкращого гравця місяця

Олександр Булава — 3 жовтня 2025, 21:00
Кіліан Мбаппе
Найкращим гравцем вересня в іспанській Ла Лізі було визнано нападника Реала Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Француз цього сезону став ключовим гравцем в атаці Реала, який виграв шість з семи матчів у цьому сезоні.

У 7 матчах Ла Ліги форвард забив вісім голів, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату, а також віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, напередодні Мбаппе було визнано гравцем тижня у Лізі чемпіонів. Він зробив хет-трик у матчі проти Кайрата, обійшов у голосуванні Ерлінга Голанда (Манчестер Сіті), Расмуса Гойлунна (Наполі) та Єнса Петтера Гауге (Буде-Глімт).

