Ла Ліга назвала найкращого гравця місяця

Найкращим гравцем вересня в іспанській Ла Лізі було визнано нападника Реала Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Француз цього сезону став ключовим гравцем в атаці Реала, який виграв шість з семи матчів у цьому сезоні.

У 7 матчах Ла Ліги форвард забив вісім голів, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату, а також віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, напередодні Мбаппе було визнано гравцем тижня у Лізі чемпіонів. Він зробив хет-трик у матчі проти Кайрата, обійшов у голосуванні Ерлінга Голанда (Манчестер Сіті), Расмуса Гойлунна (Наполі) та Єнса Петтера Гауге (Буде-Глімт).