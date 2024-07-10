Мбаппе не взяв 10-й номер у Реалі через повагу до Модрича — Романо

Мадридський Реал оголосив про зміну ігрових номерів на наступний сезон. Французький новачок команди Кіліан Мбаппе буде грати під 9-м номер.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Форвард вирішив не просити футболку з номером 10 через повагу до Луки Модрича.

Водночас Федеріко Вальвареде після відходу Тоні Крооса буде грати під номером 8.

Нагадаємо, що презентація Мбаппе відбудеться 16 липня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Очікується, що її відвідає 80 тис уболівальників.

🚨⚪️ Real Madrid confirm Fede Valverde to become new number 8️⃣ after Toni Kroos.



Kylian Mbappé to wear number 9️⃣, as expected.



Mbappé never requested number 10 out of respect for Luka Modrić. pic.twitter.com/gCxTUTmDDn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2024

Напередодні Мбаппе зі збірною Франції поступився Іспанії у півфіналі Євро-2024. Кіліан на турнірі відзначився лише 1 голом.