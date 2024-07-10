Мбаппе не взяв 10-й номер у Реалі через повагу до Модрича — Романо
Мадридський Реал оголосив про зміну ігрових номерів на наступний сезон. Французький новачок команди Кіліан Мбаппе буде грати під 9-м номер.
Про це інформує Фабріціо Романо.
Форвард вирішив не просити футболку з номером 10 через повагу до Луки Модрича.
Водночас Федеріко Вальвареде після відходу Тоні Крооса буде грати під номером 8.
Нагадаємо, що презентація Мбаппе відбудеться 16 липня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Очікується, що її відвідає 80 тис уболівальників.
Напередодні Мбаппе зі збірною Франції поступився Іспанії у півфіналі Євро-2024. Кіліан на турнірі відзначився лише 1 голом.