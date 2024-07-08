Реал готує помпезне шоу на презентації Мбаппе

Мадридський Реал готує видовищне шоу для презентації свого зіркового новачка, нападника збірної Франції Кілліана Мбаппе.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, на стадіон "Сантьяго Бернабеу" допустять 80 тисяч глядачів. На презентації будуть використовуватися великі екрани та 360-градусне табло. Окрім цього, організатори готують світлове шоу. Зазначається, що захід відбудеться 16 липня.

Нагадаємо, що Мбаппе залишив ПСЖ у статусі вільного агента та приєднався до Реала.

Наразі Кілліан разом зі збірною Франції продовжує змагатися на Євро-2024. Напередодні "Ле Бле" переграли у серії пенальті Португалію та вийшли до півфіналу турніру, де їм протистоятиме Іспанія.