Мбаппе обрав свого фаворита на Золотий м'яч

Нападник мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе назвав свого фаворита на перемогу в голосуванні за Золотий м'яч.

Думку форварда наводить L`Equipe.

"За кого проголосував би? Дембеле. Це справді треба пояснювати? Зараз усі говорять про Ямала та Усмана, я свій вибір зробив. Тут, мені здається, все має бути зрозумілим.

Все може дуже швидко змінитись. Останні переможці були такими, про яких ніхто нічого не говорив. Золотий м'яч вручатимуть у вересі, тож до цього моменту ще дуже багато часу. Але на сьогодні фаворити такі", – сказав Мбаппе.