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Мбаппе обрав свого фаворита на Золотий м'яч

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 14:20
Мбаппе обрав свого фаворита на Золотий м'яч
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Нападник мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе назвав свого фаворита на перемогу в голосуванні за Золотий м'яч.

Думку форварда наводить L`Equipe.

"За кого проголосував би? Дембеле. Це справді треба пояснювати? Зараз усі говорять про Ямала та Усмана, я свій вибір зробив. Тут, мені здається, все має бути зрозумілим.

Все може дуже швидко змінитись. Останні переможці були такими, про яких ніхто нічого не говорив. Золотий м'яч вручатимуть у вересі, тож до цього моменту ще дуже багато часу. Але на сьогодні фаворити такі", – сказав Мбаппе.

Зазначимо, що сам француз найближче був до отримання вищої індивідуальної нагороди у 2023 році, коли посів третє місце у голосуванні. Тоді Золотий м'яч виграв Ліонель Мессі.

Раніше Кіліан встановив рекорд збірної Франції за кількістю асистів.

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