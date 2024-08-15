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Мбаппе: Коли ви кажите Реал — ви кажите трофеї

Станіслав Лисак — 15 серпня, 09:27
Мбаппе: Коли ви кажите Реал — ви кажите трофеї
Getty Images

Нападник Реала Кіліан Мбаппе заявив, що мадридський клуб асоціюється із завоюванням трофеїв.

Про це французький футболіст розповів після перемоги над Аталантою в матчі за Суперкубок УЄФА.

"Усі знають, як багато для мене означає гра за Реал. Це просто неймовірне відчуття. Коли ви кажете Реал — ви кажете трофеї. Це найкращий клуб у світі", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, що в грі з Аталантою Кіліан відзначився дебютним голом у складі Реала. Також гру Мбаппе прокоментував його партнер по команді Джуд Беллінгем.

Здолавши Аталанту, Реал став найтитулованішим клубом у Суперкубку УЄФА (6 титулів). Також на перше місце за кількістю завоювання цього трофею вийшов тренер мадридців Карло Анчелотті, який зрівнявся з легендарним іспанським наставником Мігелем Муньйосом за кількістю титулів на чолі "королівського" клубу.

Зазначимо, що півзахисник мадридців Лука Модрич після завоювання чергового трофею став найтитулованішим гравцем в історії клубу.

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