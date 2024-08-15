Мбаппе: Коли ви кажите Реал — ви кажите трофеї

Нападник Реала Кіліан Мбаппе заявив, що мадридський клуб асоціюється із завоюванням трофеїв.

Про це французький футболіст розповів після перемоги над Аталантою в матчі за Суперкубок УЄФА.

"Усі знають, як багато для мене означає гра за Реал. Це просто неймовірне відчуття. Коли ви кажете Реал — ви кажете трофеї. Це найкращий клуб у світі", — сказав Мбаппе.

⚪️✨ Kylian Mbappé: “You say Real Madrid, you say trophies”.



“It’s the best club in the world”. pic.twitter.com/8EeC73BPDb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

Нагадаємо, що в грі з Аталантою Кіліан відзначився дебютним голом у складі Реала. Також гру Мбаппе прокоментував його партнер по команді Джуд Беллінгем.

Здолавши Аталанту, Реал став найтитулованішим клубом у Суперкубку УЄФА (6 титулів). Також на перше місце за кількістю завоювання цього трофею вийшов тренер мадридців Карло Анчелотті, який зрівнявся з легендарним іспанським наставником Мігелем Муньйосом за кількістю титулів на чолі "королівського" клубу.

Зазначимо, що півзахисник мадридців Лука Модрич після завоювання чергового трофею став найтитулованішим гравцем в історії клубу.