Мбаппе: Коли ви кажите Реал — ви кажите трофеї
Нападник Реала Кіліан Мбаппе заявив, що мадридський клуб асоціюється із завоюванням трофеїв.
Про це французький футболіст розповів після перемоги над Аталантою в матчі за Суперкубок УЄФА.
"Усі знають, як багато для мене означає гра за Реал. Це просто неймовірне відчуття. Коли ви кажете Реал — ви кажете трофеї. Це найкращий клуб у світі", — сказав Мбаппе.
Нагадаємо, що в грі з Аталантою Кіліан відзначився дебютним голом у складі Реала. Також гру Мбаппе прокоментував його партнер по команді Джуд Беллінгем.
Здолавши Аталанту, Реал став найтитулованішим клубом у Суперкубку УЄФА (6 титулів). Також на перше місце за кількістю завоювання цього трофею вийшов тренер мадридців Карло Анчелотті, який зрівнявся з легендарним іспанським наставником Мігелем Муньйосом за кількістю титулів на чолі "королівського" клубу.
Зазначимо, що півзахисник мадридців Лука Модрич після завоювання чергового трофею став найтитулованішим гравцем в історії клубу.