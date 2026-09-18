Мбаппе завершив співпрацю зі світовим брендом і підписав контракт із маловідомою компанією

Нападник Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе підписав угоду з маловідомим швейцарським брендом On Holding AG, завершивши свою 20-річну співпрацю з Nike.

Про це гравець розповів в Інстаграм.

Швейцарська компанія одягне 27-річного нападника у бутси нового дизайну, розширюючи використання власної технології виробництва взуття LightSpray – інноваційний роботизований процес безперервного розпилення волокон, завдяки якому бутси мають сидіти на нозі як друга шкіра.

За інформацією Bloomberg, партнерська угода розрахована на 10 років.

Акції компанії зросли на 3,8% після цієї новини, перш ніж частково втратити здобуті позиції. Котирування Nike та Adidas дещо знизилися.

Також компанія найняла колишнього зіркового гравця збірної Франції та Арсенала Тьєррі Анрі на посаду директора з напрямку футболу.

Зазначимо, що швейцарський спортивний бренд, яку підтримує Роджер Федерер, заснували у 2010 році. За прогнозами аналітиків BMO Capital Markets, вихід компанії на футбольний ринок може приносити до 400 мільйонів доларів річного доходу до 2031 року.

Зазначимо, що Мбаппе співпрацював із Nike з 2006 року. Упродовж цього часу він став одним із головних облич бренду.

Нещодавно Мбаппе, який є серед номінантів на Золотий м'яч-2026, потрапив у політичний скандал.