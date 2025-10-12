Українська правда
Мбаппе: Роналду – символ Реала, він завжди був для мене прикладом та взірцем для наслідування

Олексій Погорелов — 12 жовтня 2025, 15:26
ФК Реал Мадрид

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе сказав кілька приємних фраз на адресу легенди клубу Кріштіану Роналду.

Слова 26-річного француза наводить Фабріціо Романо.

Мбаппе ніколи не приховував, що Роналду був його кумиром ще з самого дитинства. І хоча вони не встигли пограти разом за одну команду, Кіліан продовжує бачити в португальцеві символ "бланкос".

"Кріштіану Роналду завжди був моїм взірцем для наслідування, прикладом для мене. Мені пощастило з ним спілкуватися, він дає мені поради, він допомагає мені… Він номер один. Він – символ Реала. Люди досі мріють і говорять про Кріштіану", – сказав Мбаппе.

У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе відзначився 14 голами та 2 асистами у 10 матчах Реала в усіх турнірах. 

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе став автором одного з голів збірної Франції у матчі проти Азербайджану (3:0) у відборі чемпіонату світу 2026 року.

Мбаппе не зміг дограти цей поєдинок проти азербайджанців через пошкодження. Проте футболіст уникнув серйозної травми та вже повернувся до тренувань "Les Bleus".

