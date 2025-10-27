Мбаппе зрівнявся з Анрі за кількістю голів у топ-5 європейських лігах

Зірковий форвард Реала Кіліан Мбаппе наздогнав свого легендарного земляка Тьєррі Анрі за кількістю забитих голів у топ-5 європейських лігах.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

У неділю, 26 жовтня, Реал у 9 турі іспанської Ла Ліги обіграв Барселону з рахунком 2:1. Саме Мбаппе на 22 хвилині відкрив рахунок у матчі. Для нього це 233-й гол у європейських чемпіонатах великої п’ятірки, стільки ж забив Анрі.

З 233 голів 191 Мбаппе забив у французькій Лізі 1 за Монако (16) і ПСЖ (175) і 42 – за Реал у іспанській Ла Лізі. На те, щоби забити 233 голи, 26-річному форварду збірної Франції знадобилося 302 матчі.

За кількістю голів у топових європейських чемпіонатах Мбаппе та Анрі наразі ділять 3 місце серед французьких гравців. Їх випереджають лише Карім Бензема (281 гол) і Бернар Лякомб (255).