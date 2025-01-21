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Мбаппе спростував проблеми зі збірною Франції

Олександр Булава — 21 січня 2025, 15:43
Мбаппе спростував проблеми зі збірною Франції
Кіліан Мбаппе
Instagram Кіліана Мбаппе

Форвард Реала Кіліан Мбаппе заявив, що немає проблем з тренерським штабом збірної Франції.

Цитує гравця журналіст Фабріціо Романо.

"Зі збірною Франції немає проблем. Я не можу дочекатися повернення в березні.

Моя любов до Франції не змінилася, я хочу допомогти пройти кваліфікацію", – розповів форвард.

Нагадаємо, Мбаппе не був включений у заявку збірної Франції на листопадові матчі в Лізі націй. Головний тренер "Ле бльо" дипломатично прокоментував не виклик зірки Реала, а от журналіст Ромен Моліна стверджує, що Кіліан відмовився грати за національну команду через конфлікт з наставником.

Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу

Кіліан Мбаппе

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