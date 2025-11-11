Тайсон закликав Ф’юрі повернутися у ринг: Бийся, доки можеш дихати
Легендарний американський супертяж Майк Тайсон висловився про можливе повернення Тайсона Ф'юрі на професійний ринг після поразки від Олександра Усика.
Його слова цитує Fightnews.
"Нехай він відпочине кілька місяців, а потім повертається. Так, повертайся. Ти все одно захочеш повернутися, коли тобі буде за 40, тож почни робити це вже зараз. Я шкодую, що сам зав'язав із боксом. Якщо Ф'юрі зараз зупиниться, то через кілька років пошкодує. Потрібно битися, доки ти здатен це робити", – сказав Тайсон.
Також "Айрон Майк" додав, що сам не планує зупинятися та продовжить боксувати.
Нагадаємо, у своєму останньому бою в грудні 2024 року Тайсон Ф'юрі одноголосним рішенням суддів поступився абсолютному чемпіону світу Олександру Усику.
Раніше британський важковаговик заявив, що Вордлі може перемогти Усика.