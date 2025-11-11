Британський надважковаговик заявив, що Вордлі здатен перемогти Усика

Британський надважковаговик Соломон Дакрес вважає, що Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) може перемогти Олександра Усика (24−0, 15 КО) та стати новим абсолютним чемпіоном світу.

Про це він заявив у розмові зі Sky Sports.

"Ніхто з чемпіонів не зміг його перемогти, а сам він двічі усіх побив. Ти просто не можеш фізично поставити проти Усика. Якби Вордлі зміг його перемогти – це було б справжнім дивом.

І знаєте, що я вам скажу? Це реально. Це дійсно може трапитись, ніколи не кажи "ніколи". У надважкій вазі нікого не можна недооцінювати. Я вважав, що Паркер домінуватиме весь їхній поєдинок, але він програв. Це дуже небезпечний суперник", – розповів Дакрес.

Нагадаємо, раніше британець нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.

Українець свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Раніше повідомлялось, що сторони розпочали переговори про поєдинок.