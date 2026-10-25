Будківський – про нічию Зорі із Шахтарем: Хлопці показали характер

Лідер луганської Зорі Пилип Будківський висловився про нічию команди із Шахтарем в матчі 10 туру чемпіонату України.

Емоції форварда передає Український футбол.

На думку Будківського, цей результат не можна порівняти із перемогою, хоча гравці задоволені нічиєю.

" Не сказав би, що цю нічию можна прирівняти до перемоги. Але хлопці показали характер. Найголовніше – ми продемонстрували, що можемо грати проти такого гранда українського футболу, як Шахтар.

Шахтар має два-три рівноцінні склади. Ми чудово розуміли, що донеччани обов'язково випустять свіжих футболістів. Тому готувалися саме до такого сценарію – усвідомлювали, що повинні надійно діяти в середньому блоці. Сьогодні цей план повністю спрацював", – розповів Будківський.

За підсумками матчу Зоря посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 очок.

У наступному поєдинку "чорно-білі" зіграють проти Кривбаса в 1/8 фіналу Кубку України – гру заплановано на 29 жовтня о 13:00 за київським часом.

Раніше підсумки поєдинку із "гірниками" підбив головний тренер луганців Віктор Скрипник.