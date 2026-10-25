Будківський – про нічию Зорі із Шахтарем: Хлопці показали характер
Пилип Будківський
ФК Зоря
Лідер луганської Зорі Пилип Будківський висловився про нічию команди із Шахтарем в матчі 10 туру чемпіонату України.
Емоції форварда передає Український футбол.
На думку Будківського, цей результат не можна порівняти із перемогою, хоча гравці задоволені нічиєю.
"Не сказав би, що цю нічию можна прирівняти до перемоги. Але хлопці показали характер. Найголовніше – ми продемонстрували, що можемо грати проти такого гранда українського футболу, як Шахтар.
Шахтар має два-три рівноцінні склади. Ми чудово розуміли, що донеччани обов'язково випустять свіжих футболістів. Тому готувалися саме до такого сценарію – усвідомлювали, що повинні надійно діяти в середньому блоці. Сьогодні цей план повністю спрацював", – розповів Будківський.
За підсумками матчу Зоря посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 очок.
У наступному поєдинку "чорно-білі" зіграють проти Кривбаса в 1/8 фіналу Кубку України – гру заплановано на 29 жовтня о 13:00 за київським часом.
Раніше підсумки поєдинку із "гірниками" підбив головний тренер луганців Віктор Скрипник.