Прихильники у захваті: наречена Роналду здивувала звабливими знімками

Джорджина Родрігес стала зіркою у соціальних мережах! 31-річна модель та кохана Кріштіану Роналду підкорила Instagram серією спокусливих фото, які миттєво стали вірусними.

У кадрі Джорджина позує в елегантному білому вбранні, лежачи на дивані. Облягаючі легінси ідеально підкреслили її фігуру, а загадковий погляд додав знімкам ще більше привабливості.

Підпис до фото "Dance class" залишив шанувальників у заціпенінні, змусивши гадати, який саме танцювальний стиль практикує зірка.

Нагадаємо, на нещодавній церемонії Globe Soccer Awards 2024 у Дубаї Кріштіану Роналду під час промови не стримався, щоб вкотре відзначити важливість Джорджини у своєму житті, назвавши її "дружиною".

Кріштіану з коханою виховують п’ятьох дітей. Найстарший, Роналду-молодший, народився у 2010 році, а близнюки Єва та Матео з'явилися у 2017 році від сурогатної матері. Того ж року Джорджина народила їхню першу спільну доньку, Алану Мартіну.

У квітні 2022 року народилася друга спільна дочка пари, Белла Есмеральда. На жаль, брат-близнюк Белли не вижив під час пологів.