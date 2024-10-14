Не тільки модель, але й господиня: Джорджина здивувала підписників кулінарним контентом в Instagram

Джорджина Родрігес, модель та супутниця відомого футболіста Кріштіану Роналду, знову здивувала своїх підписників в Instagram. Цього разу замість модних образів та розкішних локацій, вона показала свої кулінарні здібності, поділившись рецептом традиційної іспанської страви.

Зірка, яка зазвичай привертає увагу своїм стилем, вирішила показати, що може бути не тільки іконою краси, але й вправною господинею. У своєму пості Джорджина презентувала страву, яку приготувала власноруч.

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Кохана Кріштіану зробила гайд, як робити Tortilla de patatas (картопляна тортилья). Це популярна іспанська страва, яка складається з яєць, картоплі та іноді цибулі. Вона готується шляхом обсмажування інгредієнтів на сковороді до утворення золотистої скоринки.

Шанувальники з усього світу одразу ж оцінили її старання та залишили безліч позитивних коментарів. Багато хто з них був здивований кулінарними талантами Родрігес, оскільки для багатьох вона є уособленням лише гламурного життя.

Вперше за весь час стосунків із Кріштіану сторінка іспанської моделі виглядає не тільки як фешн-блог, але й як кулінарне натхнення для багатьох шанувальників.