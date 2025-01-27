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Моя кохана, мати, партнерка, найкраща подруга: Роналду тепло привітав Джорджину з днем народження

Богдан Войченко — 27 січня 2025, 20:06
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Моя кохана, мати, партнерка, найкраща подруга: Роналду тепло привітав Джорджину з днем народження

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду привітав свою кохану Джорджину Родрігес із днем народження. Сьогодні, 27 січня, наречена зіркового футболіста святкує 31-річчя.

Португальський футболіст виклав милий пост у соціальних мережах, виставивши спільне фото з іспано-аргентинською моделлю.

"Моя кохана, мати, партнерка, найкраща подруга... З днем народження, любов моя! Твоє світло нас надихає, а твоя любов наповнює радістю", – написав Кріштіану.

Нагадаємо, Роналду та Родрігес познайомилися у 2016 році в Мадриді, де Джорджина працювала в бутику Gucci. Їхнє знайомство швидко переросло у стосунки, які стали публічними через кілька місяців.

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Дівчина швидко стала важливою частиною життя футболіста, підтримуючи його як у професійних, так і в особистих справах.

Пара разом виховує п'ятьох дітей. Джорджина народила двох доньку Алану Мартіну у 2017 році та Беллу Есмеральду у 2022 році. Роналду також є батьком близнюків Єви і Матео, старшого сина Кріштіану-молодшого.

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