Моя кохана, мати, партнерка, найкраща подруга: Роналду тепло привітав Джорджину з днем народження

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду привітав свою кохану Джорджину Родрігес із днем народження. Сьогодні, 27 січня, наречена зіркового футболіста святкує 31-річчя.

Португальський футболіст виклав милий пост у соціальних мережах, виставивши спільне фото з іспано-аргентинською моделлю.

" Моя кохана, мати, партнерка, найкраща подруга... З днем народження, любов моя! Твоє світло нас надихає, а твоя любов наповнює радістю", – написав Кріштіану.

Нагадаємо, Роналду та Родрігес познайомилися у 2016 році в Мадриді, де Джорджина працювала в бутику Gucci. Їхнє знайомство швидко переросло у стосунки, які стали публічними через кілька місяців.

Дівчина швидко стала важливою частиною життя футболіста, підтримуючи його як у професійних, так і в особистих справах.

Пара разом виховує п'ятьох дітей. Джорджина народила двох – доньку Алану Мартіну у 2017 році та Беллу Есмеральду у 2022 році. Роналду також є батьком близнюків Єви і Матео, старшого сина Кріштіану-молодшого.