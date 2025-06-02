Саррі повернувся у Лаціо після річної перерви
Мауріціо Саррі
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Відомий італійський тренер Мауріціо Саррі повернувся до Лаціо після річної перерви.
Про це повідомила пресслужба "орлів".
Сторони підписали дворічний контракт з можливістю продовження ще на сезон. Напередодні події римляни оголосили про звільнення Марко Бароні.
Нагадаємо, Саррі очолював Лаціо в період з 2021 по 2024 рік – його було звільнено навесні сезону-2023/24 через серію поразок.
Також протягом кар'єри фахівець працював з Наполі, Емполі, Челсі (виграв Лігу Європи) та Ювентусом (виграв Серію А).
Нагадаємо, Лаціо завершив поточний сезон Серії А на сьомому місці в турнірній таблиці, залишившись без єврокубків. У останніх трьох турах чемпіонату команда набрала лише 2 очки.