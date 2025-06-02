Саррі повернувся у Лаціо після річної перерви

Відомий італійський тренер Мауріціо Саррі повернувся до Лаціо після річної перерви.

Про це повідомила пресслужба "орлів".

Сторони підписали дворічний контракт з можливістю продовження ще на сезон. Напередодні події римляни оголосили про звільнення Марко Бароні.

Нагадаємо, Саррі очолював Лаціо в період з 2021 по 2024 рік – його було звільнено навесні сезону-2023/24 через серію поразок.

Також протягом кар'єри фахівець працював з Наполі, Емполі, Челсі (виграв Лігу Європи) та Ювентусом (виграв Серію А).

Нагадаємо, Лаціо завершив поточний сезон Серії А на сьомому місці в турнірній таблиці, залишившись без єврокубків. У останніх трьох турах чемпіонату команда набрала лише 2 очки.