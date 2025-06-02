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Лаціо оголосив про звільнення головного тренера

Володимир Максименко — 2 червня 2025, 17:13
Лаціо оголосив про звільнення головного тренера
Педро Родрігес
Getty Images

Лаціо оголосив про звільнення Марко Бароні з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба римлян.

"Орли" подякували фахівцю за відданість та професіоналізм, та побажали успіхів у майбутній кар'єрі.

Бароні очолив Лаціо влітку 2024 року і з того часу команда зіграла 52 матчі у всіх турнірах, 27 з яких виграла, 12 програла та ще 13 завершила внічию.

Клуб завершив поточний сезон Серії А на сьомому місці в турнірній таблиці, залишившись без єврокубків. У останніх трьох турах чемпіонату команда набрала лише 2 очки.

Раніше стало відоме прізвище потенційного тренера, який змінить Бароні на посаді.

Лаціо Чемпіонат Італії, Серія А Марко Бароні

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