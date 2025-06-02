Лаціо оголосив про звільнення головного тренера

Лаціо оголосив про звільнення Марко Бароні з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба римлян.

"Орли" подякували фахівцю за відданість та професіоналізм, та побажали успіхів у майбутній кар'єрі.

𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐵𝑎𝑟𝑜𝑛𝑖

I migliori auguri per il tuo futuro!



Qui il comunicato ufficiale ⤵️https://t.co/wyFYXi4Q6b#AvantiLazio pic.twitter.com/MFTpebQpb3 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 2, 2025

Бароні очолив Лаціо влітку 2024 року і з того часу команда зіграла 52 матчі у всіх турнірах, 27 з яких виграла, 12 програла та ще 13 завершила внічию.

Клуб завершив поточний сезон Серії А на сьомому місці в турнірній таблиці, залишившись без єврокубків. У останніх трьох турах чемпіонату команда набрала лише 2 очки.

Раніше стало відоме прізвище потенційного тренера, який змінить Бароні на посаді.