Інтер відпустить у Лаціо хавбека збірної Італії

Півзахисник міланського Інтера та збірної Італії Давіде Фраттезі продовжить кар'єру в римському Лаціо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Йдеться про оренду з правом викупу, яке за виконання певних умов може стати обов'язковим. Загалом Фраттезі обійдеться Лаціо в близько 15 мільйонів євро та відсоток від суми наступного трансферу.

Наразі клуби узгоджують умови, за яких викуп стане обов'язковим. Інтер наполягає на тому, щоби ці умови були легко досяжними: наприклад, фініш не нижче 12 місця в наступному сезоні Серії А.

При цьому, послуги Фраттезі також були запропоновані Ньюкаслу, який здатен запропонувати Інтеру більш вигідні фінансові умови.

Фраттезі виступає за Інтер з літа 2023 року. В 2024 і 2026 роках став з командою чемпіоном Італії.