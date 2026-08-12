Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Інтер відпустить у Лаціо хавбека збірної Італії

Олег Дідух — 12 серпня 2026, 15:05
Інтер відпустить у Лаціо хавбека збірної Італії
Давіде Фраттезі
ФК Інтер

Півзахисник міланського Інтера та збірної Італії Давіде Фраттезі продовжить кар'єру в римському Лаціо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Йдеться про оренду з правом викупу, яке за виконання певних умов може стати обов'язковим. Загалом Фраттезі обійдеться Лаціо в близько 15 мільйонів євро та відсоток від суми наступного трансферу.

Наразі клуби узгоджують умови, за яких викуп стане обов'язковим. Інтер наполягає на тому, щоби ці умови були легко досяжними: наприклад, фініш не нижче 12 місця в наступному сезоні Серії А.

При цьому, послуги Фраттезі також були запропоновані Ньюкаслу, який здатен запропонувати Інтеру більш вигідні фінансові умови.

Фраттезі виступає за Інтер з літа 2023 року. В 2024 і 2026 роках став з командою чемпіоном Італії.

Лаціо Давіде Фраттезі Інтер Мілан

Давіде Фраттезі

Інтер позбудеться хавбека збірної Італії влітку
Галатасарай близький до підписання хавбека Інтера
Галатасарай націлився на півзахисника Інтера
Ювентус може підписати півзахисника Інтера взимку
Фраттезі може залишити Інтер взимку

Останні новини