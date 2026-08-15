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Лаціо орендував півзахисника Інтера

Сергій Шаховець — 15 серпня 2026, 07:56
Лаціо орендував півзахисника Інтера
Давіде Фраттезі
Лаціо

Центральний півзахисник міланського Інтера Давіде Фраттезі продовжить кар'єру в Лаціо. 26-річний італієць приєднався до римського клубу на правах оренди.

Про повідомила пресслужба "біло-блакитних".

За даними порталу Transfermark, оренда Фраттезі обійдеться римлянам у 5 мільйонів євро. Угода також передбачає опцію викупу, яка може стати обов'язковою залежно від кількості матчів, зіграних футболістом, або підсумкової позиції Лаціо у Серії А.

Фраттезі виступав за Інтер із 2023 року, куди перейшов із Сассуоло. У минулому сезоні півзахисник провів за міланський клуб 33 матчі в усіх турнірах та віддав 3 результативні передачі.

У складі Інтера Фраттезі двічі здобував чемпіонський титул Серії А – у сезонах 2023/24 та 2025/26, а також вигравав Суперкубок Італії у 2023 році та Кубок Італії у сезоні 2025/26. На юнацькому рівні Фраттезі став срібним призером чемпіонату Європи U-19 2018 року у складі збірної Італії.

Раніше повідомлялося, що Інтер узгодив трансфер захисника Тоттенгема та збірної Англії Джеда Спенса.

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