Лаціо орендував півзахисника Інтера

Центральний півзахисник міланського Інтера Давіде Фраттезі продовжить кар'єру в Лаціо. 26-річний італієць приєднався до римського клубу на правах оренди.

Про повідомила пресслужба "біло-блакитних".

За даними порталу Transfermark, оренда Фраттезі обійдеться римлянам у 5 мільйонів євро. Угода також передбачає опцію викупу, яка може стати обов'язковою залежно від кількості матчів, зіграних футболістом, або підсумкової позиції Лаціо у Серії А.

Фраттезі виступав за Інтер із 2023 року, куди перейшов із Сассуоло. У минулому сезоні півзахисник провів за міланський клуб 33 матчі в усіх турнірах та віддав 3 результативні передачі.

У складі Інтера Фраттезі двічі здобував чемпіонський титул Серії А – у сезонах 2023/24 та 2025/26, а також вигравав Суперкубок Італії у 2023 році та Кубок Італії у сезоні 2025/26. На юнацькому рівні Фраттезі став срібним призером чемпіонату Європи U-19 2018 року у складі збірної Італії.

Раніше повідомлялося, що Інтер узгодив трансфер захисника Тоттенгема та збірної Англії Джеда Спенса.