Маттеус: Твердо вірю, що Баварія пройде Інтер

Легендарний німецький півзахисник Лотар Маттеус, який виступав як за Баварію, так і за Інтер, ставить у чвертьфінальному протистоянні Ліги чемпіонів на мюнхенський клуб.

Володаря Золотого м’яча 1990 року цитує Sky Sport Germany.

"Я твердо вірю, що Баварія пройде далі. Сан-Сіро має особливу атмосферу, але для Баварії матч проти фанатів суперника завжди був особливою мотивацією.

У першому матчі не вистачило лише кількох дрібниць. Гаррі Кейн влучив у стійку. Загалом, справи у нього йдуть не дуже добре, але він знає, де знаходяться ворота. Сподіваюся, у середу переможе Баварія. Я передбачаю перемогу з рахунком 3:1 після додаткового часу", – заявив Маттеус.