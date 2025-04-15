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Маттеус: Твердо вірю, що Баварія пройде Інтер

Олег Дідух — 15 квітня 2025, 15:31
Маттеус: Твердо вірю, що Баварія пройде Інтер
Лотар Маттеус
Getty Images

Легендарний німецький півзахисник Лотар Маттеус, який виступав як за Баварію, так і за Інтер, ставить у чвертьфінальному протистоянні Ліги чемпіонів на мюнхенський клуб.

Володаря Золотого м’яча 1990 року цитує Sky Sport Germany.

"Я твердо вірю, що Баварія пройде далі. Сан-Сіро має особливу атмосферу, але для Баварії матч проти фанатів суперника завжди був особливою мотивацією.

У першому матчі не вистачило лише кількох дрібниць. Гаррі Кейн влучив у стійку. Загалом, справи у нього йдуть не дуже добре, але він знає, де знаходяться ворота. Сподіваюся, у середу переможе Баварія. Я передбачаю перемогу з рахунком 3:1 після додаткового часу", – заявив Маттеус.

Матч-відповідь відбудеться у Мілані в середу, 16 квітня. Перший матч у Мюнхені завершився виїзною перемогою Інтера 2:1.

Баварія Маттеус Інтер Мілан Ліга чемпіонів-2024/25

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