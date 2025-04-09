Це непорозуміння: Аморім – про перепалку між Онана та Матичем

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перепалку між півзахисником Ліона Неманею Матичем та голкіпером своє команди Андре Онана, наголосивши, що це непорозуміння.

Його слова наводить United Zone.

"Якщо ви побачите повну цитату Андре Онана, вона зовсім інша. Перше речення: "Ліон – дуже, дуже хороша команда". Іноді гравці не слухають повні цитати, і це просто непорозуміння. Я також знаю Матича, він чудовий хлопець, тому завтра буде нормальна гра.



Якщо ви подивитеся на всі цитати, ви не побачите там неповаги, лише повагу, але й намір показати довіру своїй команді. Усі говорять про погане у Манчестер Юнайтед цього року. Хтось має продемонструвати певну віру у нашу команду", – сказав Аморім.