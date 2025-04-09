Онана підколов Матича у відповідь на різку критику

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана відповів хавбеку Ліона Неманьї Матичу, який назвав його одним із найгірших воротарів у історії "Червоних дияволів".

Камерунський воротар опублікував пост на своїй сторінці в Х (Twitter).

"Я би ніколи не проявив неповагу до іншого клубу. Ми всі знаємо, що завтра на нас чекає важкий матч проти сильного суперника. Ми зосереджені на виступі, яким наші вболівальники могли би пишатися. Принаймні, я піднімав над головною трофеї з одним із найвеличніших клубів світу. Дехто не може сказати того ж самого", – написав Онана, додавши до поста фото з Кубок Англії, який він виграв із Манчестер Юнайтед у минулому сезоні.

I would never be disrespectful to another club. We know that tomorrow will be a difficult game against a strong opponent.



We focus on preparing a performance to make our fans proud.



At least I’ve lifted trophies with the greatest club in the world. Some can’t say the same. pic.twitter.com/3easLRIz3d — Andre Onana (@AndreyOnana) April 9, 2025

Матич виступав за Манчестер Юнайтед з 2017 до 2022 року, і не виграв з клубом жодного трофею.

Перший матч чвертьфіналу Ліги Європи між Ліоном і Манчестер Юнайтед відбудеться у четвер, 10 квітня. Початок – о 22:00 за київським часом.