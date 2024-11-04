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Матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій розпочнуться з хвилини мовчання

Олексій Мурзак — 4 листопада 2024, 21:51
Матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій розпочнуться з хвилини мовчання
UEFA

Всі матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, який відбудуться цього тижня, розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять усіх загиблих внаслідок повеней викликаних штормом "Дана" в Іспанії.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

"Цього тижня УЄФА проведе хвилину мовчання на всіх матчах клубних змагань у пам'ять про жертв смертоносних повеней у Валенсії та всіх постраждалих у регіоні та за його межами", – йдеться в заяві.

Внаслідок шторму "Дана", який вирував у Іспанії минулого тижня, загинуло понад 200 людей.

Раніше стало відомо, що в Іспанії повторно перенесли п'ять кубкових матчів з футболу через наслідки шторму.

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