Матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій розпочнуться з хвилини мовчання
UEFA
Всі матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, який відбудуться цього тижня, розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять усіх загиблих внаслідок повеней викликаних штормом "Дана" в Іспанії.
Про це повідомила пресслужба УЄФА.
"Цього тижня УЄФА проведе хвилину мовчання на всіх матчах клубних змагань у пам'ять про жертв смертоносних повеней у Валенсії та всіх постраждалих у регіоні та за його межами", – йдеться в заяві.
Внаслідок шторму "Дана", який вирував у Іспанії минулого тижня, загинуло понад 200 людей.
Раніше стало відомо, що в Іспанії повторно перенесли п'ять кубкових матчів з футболу через наслідки шторму.