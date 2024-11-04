П'ять матчів Кубку Іспанії повторно перенесли через наслідки шторму "Дана"
В Іспанії повторно перенесли п'ять кубкових матчів з футболу через наслідки шторму "Дана".
Про це повідомила Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF).
Матчі Парла Ескуела – Валенсія та Манісес – Хетафе будуть зіграні 26 листопада, початок заплановано на 20.00.
Ехеа – Еркулес зіграють між собою 14 листопада о 19.00, а гра Понтеведра – Леванте відбудеться 19 листопада о 21.00.
Дату проведення зустрічі Хове – Реал Сосьєдад буде визначено згодом.
Матчі першого раунду турніру, які мали бути зіграні 30 та 31 жовтня, вперше перенесли 30 жовтня через повінь та шторм, що накрили південні регіони Іспанії, а саме провінції Валенсія та Кастилія-Ла-Манча.
Внаслідок шторму "Дана", який вирував у Іспанії минулого тижня, загинуло понад 200 людей.