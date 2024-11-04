П'ять матчів Кубку Іспанії повторно перенесли через наслідки шторму "Дана"

В Іспанії повторно перенесли п'ять кубкових матчів з футболу через наслідки шторму "Дана".

Про це повідомила Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF).

Матчі Парла Ескуела – Валенсія та Манісес – Хетафе будуть зіграні 26 листопада, початок заплановано на 20.00.

Ехеа – Еркулес зіграють між собою 14 листопада о 19.00, а гра Понтеведра – Леванте відбудеться 19 листопада о 21.00.

Дату проведення зустрічі Хове – Реал Сосьєдад буде визначено згодом.

Матчі першого раунду турніру, які мали бути зіграні 30 та 31 жовтня, вперше перенесли 30 жовтня через повінь та шторм, що накрили південні регіони Іспанії, а саме провінції Валенсія та Кастилія-Ла-Манча.

Внаслідок шторму "Дана", який вирував у Іспанії минулого тижня, загинуло понад 200 людей.